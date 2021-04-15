Минстрой прописал, как согласовать проект решения о «реновации»

Областной минстрой прописал процедуру согласования проектов комплексного развития территории (которые в народе чаще называют реновацией), разработанных главами муниципалитетов.

В приказе, опубликованном на сайте минстроя, говорится, что проекты решений о КРТ на согласование в министерство принимаются по инициативе либо правительства Свердловской области, либо самого минстроя, либо глав муниципалитетов, либо юридических лиц. К проекту решения должна быть приложена пояснительная записка, схема границ предполагаемой территории комплексного развития.

После этого в течение двух рабочих дней минстрой направляет проект решения на согласование: в МУГИСО; в минЖКХ; в управление госохраны ОКН; в минприроды. Каждый отраслевой орган должен проанализировать проект решения в рамках своей компетенции: например, есть ли на предлагаемой территории памятники культурного наследия или особо охраняемые природные территории, какая там инженерно-техническая инфраструктура и т.д. После чего в течение пяти рабочих дней орган дает заключение о согласии либо несогласии с проектом в рамках своей компетенции и направляет его обратно в минстрой.

Общий срок рассмотрения проекта решения минстроем – 30 дней с даты получения. В течение этого срока ведомство готовит приказ о согласовании либо отклонении проекта решения с указанием конкретных недостатков. Министерство может отказать в согласовании в том случае, если земельный участок под КРТ уже зарезервирован под государственные нужды, либо на нем запланировано строительство объектов федерального и регионального значения. Также минстрой может не согласовать проект, если в результате его реализации будут снесены необходимые для территории объекты социальной, коммунальной или транспортной инфраструктуры.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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