Минприроды: на две из пяти закрытых свалок продолжают возить отходы

В Свердловской области на некоторые полигоны, исключенные из государственного реестра объектов размещения отходов (ГРОРО), продолжают свозить мусор. Это следует из ответа министерства экологии и природных ресурсов региона на запрос «Нового Дня». Агентство уже писало о закрытом в 2019 году полигоне в Сысертском районе. Свалка расположена в 200 метрах от трассы М-5 «Урал» на 156-м километре. Недавно общественники сняли на видео, как туда продолжают ездить автомобили, нагруженные отходами. При этом выгодополучателя установить не удалось – оказалось, что КамАЗ, выгрузивший мусор, зарегистрирован на частное лицо, так что он отделается лишь небольшим штрафом. При этом в свердловском отделении РЭО рассказали «Новому Дню», что это способ коммерсантов, нелегально зарабатывающих на вывозе отходов, уйти от ответственности – они сваливают мусор в неположенном месте, и если для юрлица штрафы исчисляются сотнями тысяч, то «физикам» присуждают куда меньшие суммы.

«Новый День» обратился в минприроды, чтобы узнать, кто владелец полигона или его последняя эксплуатирующая организация. Оказалось, что это МУП ЖКХ «Сысертское». «На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 16.12.2019 полигон исключен из государственного реестра объектов размещения отходов, его лицензия на размещение отходов IV класса опасности признана недействующей», – сообщили в минприроды.

Там отметили, что рекультивация объекта будет возможна только тогда, когда администрация Сысертского района разработает проект. Пока его нет, и до тех пор, пока он не появится, невозможно говорить о включении старого полигона в программу «Чистая страна», по которой рекультивацию свалок частично оплачивает бюджет Федерации и региона. Оперативно получить ответ от местной мэрии не удалось – глава Сысертского района Дмитрий Нисковских не ответил на звонок корреспондента «Нового Дня».

Добавим, что всего, по информации минприроды, из ГРОРО были исключены пять полигонов для размещения твердых коммунальных отходов в Свердловской области. «В 2020 году отходы не размещались на трех из них. В Сысертском ГО, по сведениям министерства, в 2020 году отходы были размещены, еще по одному объекту отчет не был представлен», – сказали в министерстве.

Там подчеркнули, что контролирующая организация – это Росприроднадзор, и уточнили, что вся информация была передана в это ведомство «для рассмотрения и принятия дальнейших действий».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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