К Универсиаде в Екатеринбурге обновят фасады

Сегодня заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в рамках визита в Екатеринбург ознакомился с ходом строительства Деревни Универсиады. Об этом сообщает пресс-служба федерального правительства. В состоявшемся перед этим совещании вице-премьер дал региональным властям ряд поручений.

«Универсиада должна пройти на высоком организационном уровне. Наша задача – обеспечить комфорт и безопасность. Для этого сейчас необходима корректировка программы, соответствующие поручения даны. Правительство РФ выделяет почти 10 млрд рублей на софинансирование строительства Дворца водных видов спорта и Центра художественной и эстетической гимнастики. В порядок будут приведены фасады домов, расположенные по маршруту следования участников. Правительству Свердловской области поручено до середины мая сформировать перечень этих зданий», – сказал вице-премьер.

Он добавил, что на ремонт фасадов, по предварительным оценкам, планируется выделить 457 млн рублей. Это будут средства из федерального и областного бюджетов.

Дмитрий Чернышенко отметил, что очень важным вопросом является использование строящихся объектов после Универсиады. В частности, рассматривается вариант передачи общежитий и общественного центра Уральскому федеральному университету для создания современного кампуса «Новокольцовский».

Москва, Екатеринбург, Елена Владимирова

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