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Понедельник, 19 апреля 2021, 13:44 мск

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Бидонько – о призывах выйти за Навального: «Это подстава!»

Вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько призвал молодых людей, которые собираются выйти на несанкционированное шествие в поддержку Навального, еще раз как следует подумать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Бидонько назвал действия ближайших соратников оппозиционера «подставой». «Мероприятие – незаконное, и отношение к нему будет как к незаконному. Это можно назвать подставой, когда организаторы сидят за границей и, зная, что им ничего не будет, призывают людей участвовать в незаконных акциях», – заявил Бидонько.

Он также отметил, что молодые люди, которые участвуют в этих акциях, в будущем могут столкнуться с проблемами при построении карьеры – например, их не возьмут на определенные должности.

Оценивая действия свердловской полиции во время январских акций, Бидонько сказал, что полиция работала «мягко по сравнению с тем, как она могла бы работать».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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Метки / Навальный Алексей

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