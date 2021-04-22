Суды назначают заседания по административкам задержанных на акции протеста

В судах Екатеринбурга сегодня будут решать, как наказать тех, кого накануне задержали на акциях протеста. В Верх-Исетском районном суде в 14:00 рассмотрят дело Ирины Норман, ей вменяют ч. 8 ст. 20.2 «Повторное нарушение правил организации митинга». Об этом сообщает ее защитник Юлия Федотова. По данным помощника председателя суда Ольги Тафф, назначено рассмотрение дела в отношении Виктора Балдина, по ст. 19.3 «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции», другие материалы в суд еще не поступали. В Ленинском и Железнодорожном судах не нашли материалов, поступивших по итогам вчерашней акции.

По данным «ОВД-инфо», в Екатеринбурге в ходе акции протеста в поддержку Навального задержали 11 человек. Среди них – координатор штаба Навального в Екатеринбурге Алексей Гресько и экс-координатор Ирина Норман, правозащитники Сергей Зыков и Виктор Балдин. Задержанных отвозили в отделение полиции № 1, 9, 11.

Всего по стране было задержано 1770 человек в 96 городах. Большинство – в Санкт-Петербурге, 805 человек, 84 из них оставили в полиции на ночь. В Москве, где обычно силовики действуют весьма жестко, известно о 29 задержанных. Это меньше, чем во многих других городах: для сравнения, в Уфе задержали 119 человек, в Казани – 66, в Барнауле – 58.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 22.04.21

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