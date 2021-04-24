В Верхней Пышме танки отрепетировали парад (ФОТО)

В Верхней Пышме сегодня прошла первая репетиция парада Победы. В отличие от Екатеринбурга, посмотреть на танки и другую боевую технику могли все желающие. Зрителей в дождливую погоду набралось несколько десятков человек.

По традиции, в Верхней Пышме в параде участвуют раритетные танки, самоходки, тягачи и автомобили – в том числе Т-34, пятибашенный банк Т-35, созданная на Уралмаше самоходка-истребитель танков СУ-100. В этом году впервые в парадной колонне пройдут тяжелые танки ИС-3 и КВ-1, а также грузовик ЗИС-6 со звукоулавливающей установкой в кузове.

В этом году организаторы выводят технику с разбивкой на периоды советских парадов: от довоенных до парада союзников, который состоялся в Берлине в сентябре 1945 года. Отдельной группой прошли боевые машины, поставлявшиеся в СССР по лендлизу – танк «Шерман», автомобили «Виллис» и «Студебекер».

Вся техника – это экспонаты музея УГМК, до парада боевые машины еще дважды выйдут в город на репетиции. Причем 3 и 7 мая они пройдут с участием парадных расчетов и авиации ЦВО.

Верхняя Пышма, Светлана Загороднева

Верхняя Пышма. Другие новости 24.04.21

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