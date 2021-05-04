Концепция парада Победы в Верхней Пышме будет необычной

Концепция прохода боевой техники в торжественном параде в Верхней Пышме 9 Мая будет несколько необычной. Как рассказал на пресс-конференции директор музейного комплекса УГМК Виктор Севостьянов, парад будет состоять из четырех символических разделов.

«В первом разделе мы хотим показать, какая была техника и порядок ее прохода в довоенные годы. Как вы помните, тогда парады проводились дважды в год – в честь 1 мая и 7 ноября. Вторая часть – техника, которая участвовала в легендарном параде 7 ноября 1941 года на Красной площади, откуда люди и техника уходили прямо на фронт – враг был у самых ворот Москвы. Третий раздел – техника, которая прошла в параде Победы 24 июня 1945 года на Красной площади, это самая массовая часть. И четвертая часть – техника наших союзников по Второй мировой войне, а также та, что участвовала в параде 7 сентября 1945 в Берлине», – рассказал Виктор Севостьянов. Например, в четвертой части парада пройдет тяжелый танк ИС-3, или «Щука». Принять участие в боях он не успел, но обратил на себя внимание всего мира на берлинском параде.

Но главным событием этого года Виктор Севостьянов назвал открытие нового выставочного центра «Крылья Победы», который будет работать все праздничные дни. В нем собрана большая коллекция истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков, транспортников – почти три десятка образцов авиационной техники.

Верхняя Пышма, Евгения Вирачева

Верхняя Пышма. Другие новости 04.05.21

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