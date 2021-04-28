Центр Екатеринбурга снова перекроют из-за репетиции парада

В Екатеринбурге сегодня, 28 апреля, военные проведут репетицию парада. Из-за этого движение в городе будет перекрыто. Дороги начнут закрывать с 20:00, запрет будет действовать до 04:00 29 апреля на следующих участках:

– по проспекту Ленина, от улицы Пушкина до улицы Хохрякова;

– по улице Бориса Ельцина, от 8 Марта до дома № 10 на Ельцина;

– по 8 Марта, от Малышева до Ельцина.

Вечером из-за перекрытий изменятся также маршруты общественного транспорта, новая схема движения опубликована на сайте горадминистрации.

Первая репетиция парада с участием боевых машин в центре Екатеринбурга прошла в понедельник. Смотрите на видео, как это было.

Репетиция с танками

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 28.04.21

Уголовное дело в отношении убитого силовиками Владимира Таушанкова прекращено. / 28 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события. / Администрация Екатеринбурга вышла на субботник (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»