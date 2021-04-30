Дети и бюджетники по домам, остальные – работать: как пройдут «путинские» каникулы на Урале

С завтрашнего дня начинаются майские праздники, которые снова для части населения станут продолжительными: президент ввел нерабочие дни. Но каждая вторая российская компания решила работать. Среди бюджетников единства тоже нет – какие-то организации будут праздновать все 10 дней, другие от длительного отдыха отказались. Подробнее о том, кто и как будет работать с 4 по 10 мая, – в нашем обзоре.

Учеба: каникулы почти всем

Первая декада мая объявлена каникулами в школах, даже дистанционного формата обучения там в этот период не будет. Такое решение принято централизованно, действует на все школы в регионе. С детскими садами картина иная: все решают заведующие, как по формату работы, так и по количеству сотрудников. В Екатеринбурге уже есть случаи, когда детский сад уведомил родителей о полных каникулах, хотя мамы и папы надеялись, что в каждом ДОУ организуют дежурные группы.

График работы вузов тоже дали на откуп руководству: Минобрнауки разрешило ректорам сохранить обучение на четыре дня, но только в дистанционном формате. В УрФУ пары, которые должны были пройти 3 и 8 мая, перенесут на 12 и 21 мая соответственно. УрГУПС выпустил приказ, по которому «путинские» каникулы становятся нерабочими днями. В УрГЮУ пары для выпускных курсов пройдут очно, по программам допобразования – в смешанном режиме, все остальные на учебу не пойдут, рекомендовано заниматься дома, но если запланированы контрольные, то их проведут в дистанционном формате.

Госучреждения: работа или дежурство

Свердловские поликлиники очень долго уточняли свой график: в начале недели кто-то говорил о переносе приемов, другие собирались работать. Сегодня все стало ясно: во время дополнительных нерабочих дней с 4 по 7 мая принимать пациентов будут в плановом режиме. Помощь можно получить и амбулаторно, и в стационаре. МФЦ также отказались от нерабочих дней: все филиалы будут работать с 4 по 8 мая по привычному графику, на традиционные выходные, то есть с 1 по 3 и с 8 по 10 мая, расписание лучше уточнять в конкретном офисе.

Известно, что работать в нерабочие дни будут многие сотрудники администрации Екатеринбурга: в частности глава города Алексей Орлов и все его заместители. Кроме того, будут трудиться большинство сотрудников служб благоустройства и ЖКХ, а также те, кто отвечают за подготовку к праздничным мероприятиям.

Суды уходят на каникулы, но не полностью: практически все заседания переносятся на другие дни, но дежурные судьи будут работать.

ГИБДД на майские праздники анонсировала рейды на въездах и выездах из городов и в отдаленных территориях – будут ловить пьяных за рулем. Регистрационно-экзаменационные отделения меняют график работы. Так, на Чкалова, 1, дни с 1 по 3 и с 8 по 9 будут нерабочими, 4 и 7 мая работать будут с 11:00 до 17:00, 5 мая с 11:00 до 19:00, а 6 мая с 12:00 до 17:00.

«Почта России» с 4 по 8 мая будет работать в обычном режиме. 1 и 9 мая станут выходными для всех почтовых отделений Свердловской области. 30 апреля и 8 мая почтовые отделения закроются на час раньше. А еще в связи с выходными в мае пенсии перечислят 13-го и 21-го числа.

Бизнес: почти все работают

Промышленные предприятия полностью на каникулы не уйдут – хотя бы потому, что на многих из них есть непрерывный цикл производства, у них сменный график работы. С графиком остальных сотрудников поступили по-разному.

В пресс-службе «ВСМПО-Ависмы» сообщили, что у них объявлены нерабочие дни. Газпром поступил аналогичным образом, сотрудники нескольких подразделений рассказали, что на каникулы уходят все, кто не задействован в непрерывном цикле. «У нас остается работать только «труба», все остальные отдыхают», – поделился сотрудник «дочки» Газпрома. А вот Уралмашзавод выводит практически всех на работу: и конструкторов, и тех, кто занят непосредственно на производстве, и подразделения по ремонту, и занимающиеся реализацией инвестпрограмм.

В «Сима-ленде», крупнейшей местной торговой компании, с 4-го по 7-е сотрудников, не задействованных непосредственно в залах и на продажах, отправляют отдыхать. Но с условием: быть на связи и с интернетом, чтобы в случае чего можно было включиться в работу удаленно. Понятно, что сам магазин будет работать.

Центробанк разрешил банкам самостоятельно решать, что они будут делать в первую декаду мая. Сбербанк 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 мая откроет только дежурные офисы, 4, 7 и 10 мая будет стандартный рабочий день по режиму субботы. В традиционные майские праздники корпоративных клиентов обслуживать не будут, с 4-го по 7-е для них откроют дежурные офисы. В «Газпромбанке» будут работать дежурные офисы, остальные – по особому графику, лучше уточнять в конкретном отделении. «Открытие» не работает 1-2 и 9-10, 3 и 8 мая открыты те отделения, которые обычно доступны по субботам, а с 4 по 7 мая банк работает в штатном режиме. ВТБ также меняет график работы в непосредственно праздники, а «путинские» нерабочие дни проводит по графику обычного рабочего дня. Московская биржа не работает 1-3 и 8-9 мая, а между ними – по стандартному расписанию. Санкт-Петербургская биржа, которая торгует иностранными ценными бумагами, в мае никак свой график не меняет.

Что касается сферы услуг, то здесь ничего не меняется: кафе, торговые центры, развлекательные заведения, конечно, работать будут – вне зависимости от праздников и нерабочих дней.

Добавим, судя по всему, многие уральцы не слишком обрадовались объявленным нерабочим дням – одни из-за понимания, что работа и деньги (вне бюджетной сферы) обычно находятся в прямой зависимости, другие потому, что в любом случае будут работать. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пожелал всем хорошо отдохнуть за каникулы и попутешествовать по родному региону. В ответ его завалили комментариями о том, что каникулы будут далеко не у всех. «Какие-то странные длинные праздники майские, вроде они есть (президент так сказал) и вроде их нет, кого ни спросишь все работают», «Это только на словах, что народ отдыхает 10 дней. В основном все выходим на работу, кто с 3, кто с 4-го числа (и это не бизнес)", «Тоже очень интересно про какие каникулы речь? у нас ВСЕ в городе работают, сказали, указ президента на усмотрение местной администрации – наша решила, что всем надо работать, чего это ещё придумали... отдыхать», – пишут губернатору. К сожалению, прояснить, как будет работать свердловское правительство, не удалось – в пятницу на звонки корреспондента никто не ответил, на портале правовой информации соответствующий нормативный акт не опубликован.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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