Над Екатеринбургом пролетели бомбардировщики и истребители (ВИДЕО)

Сегодня утром над Екатеринбургом прошла первая репетиция воздушного парада. В небе строем прошли вертолеты, транспортные самолеты, бомбардировщики и истребители. 9 Мая авиатехника пролетит над площадью 1905 года сразу после прохода сухопутных войск и техники.

Боевые самолеты над городом

Как ранее рассказывали в Центральном военном округе, всего в параде задействованы 16 самолетов и 13 вертолетов. Над Екатеринбургом сегодня можно было увидеть вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-24, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Ту-134, самолеты-разведчики Су-24МР, бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

В День Победы воздушный парад начнется сразу после основного. Ближайшая репетиция парада на площади 1905 года должна пройти 7 мая. В ней будут принимать участие расчеты сухопутных войск, кадеты, а также сухопутная техника: танки, боевые машины «Терминатор», комплексы «Бук-М3» и другие. Всего по брусчатке проедет 130 единиц техники.

Екатеринбург, Анастасия Истомина, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 05.05.21

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