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Среда, 5 мая 2021, 11:57 мск

Новости Екатеринбург

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На 9 Мая в трех районах Екатеринбурга запретят торговать спиртным

В Екатеринбурге расширили список районов, где в День Победы будут действовать ограничения на продажу спиртного. Если раньше алкоголь не продавали только в центре города, то теперь в зону запрета попали Уралмаш и Академический.

Как сообщается в постановлении, которое подписал глава города Алексей Орлов, с 20:00 до 23:00 вводится запрет на продажу алкогольных напитков в границах следующих улиц:

– на проспекте Академика Сахарова, от улицы Анатолия Мехренцева до улицы Вильгельма де Генина;

– на Машиностроителей – 40-летия Октября – Кировградской.

Вероятно, ограничение вводят из-за того, что в этих районах будут запускать фейерверк.

В центре Екатеринбурга «сухой закон» будет действовать весь день – с 8 часов утра. Спиртное не будет продаваться в магазинах, которые находятся в пределах Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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