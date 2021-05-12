«Не отрицайте чувства ребенка, не заражайте своей тревогой»: как быть родителям после трагедии в Казани

После расстрела детей в казанской гимназии многие родители по всей России почувствовали страх: вчера многие забирали детей из школ и садиков пораньше, сегодня – с тревогой провожали. Более того – шокированы и сами дети, некоторые настолько, что боятся идти на уроки: «А вдруг такое случится и у нас?». Советы – как пережить страх вместе со своим ребенком – дала клинический психолог центра «Семейные истории» Вера Золотых.

«Самое первое, о чем нужно помнить в таких ситуациях, – кто из пары родитель-ребенок является взрослым. Все, что необходимо сейчас ребенку, – это опора. Опора в виде родителя, который способен трезво оценивать ситуацию, контейнировать тревогу ребенка, ответить на возникающие у него вопросы, – говорит Вера Золотых. – Важно не заражать своей тревогой ребенка. Не нужно утрировать ситуацию, насыщать ее подробностями, делиться всем, что прочитали или увидели в интернете. Ребенку эти знания ни к чему. Вместо этого попробуйте найти авторитетного эксперта в области безопасности, изучить его рекомендации о том, как можно вести себя в подобной ситуации и поделиться этими знаниями с ребенком. Это должны быть простые четкие инструкции».

Психолог пояснила, что значит «контейнировать» чувства. Это значит – распознать их, назвать и дать человеку право прожить их. Не нужно обесценивать страхи своих детей.

«Например, вы видите, что ребенок боится идти в школу. Не стоит использовать приободряющие фразы такие, как: «Брось, ничего страшного!», «Чего ты там себе напридумывал!», «Мужчины ничего не боятся!». Вместо этого присядьте на уровень роста ребенка или посадите его к себе на колени, если он еще маленький, проговорите, что вы видите, что ему сейчас страшно, что это естественно в таких ситуациях, но взрослые стараются сделать все, что от них зависит, для того чтобы защитить каждого ребенка, – советует Вера Золотых. – Если страх будет слишком сильным, предложите взять ему с собой какой-то талисман или небольшую игрушку (в зависимости от возраста ребенка), которая будет сопровождать его в школу в рюкзаке и напоминать о том, что мама и папа всегда рядом».

Судя по обсуждениям в родительских чатах, сегодня многие задумались – а стоит ли вообще вести ребенка в школу? Особенно если он не хочет и боится? Но единственный способ борьбы со страхом – это идти к нему навстречу.

«Тревога нарастает больше от неопределенности. Возможно, лучшим решением будет сопроводить ребенка в школу, и при возможности его забрать, чем оставлять один на один с его тревогой и доступом к телевизору и интернету, где эту тему сейчас не обсуждает только ленивый», – говорит клинический психолог центра «Семейные ценности».

И, конечно, родителям советуют ограничить потребление контента, связанного с темой вооруженных нападений в школах. Причем следить нужно не только за ребенком, но и за собой: изучение новостных СМИ, соцсетей на тему трагедии ни к чему хорошему не приведет.

«В сети появляется много тех, кто использует эту тему, чтобы привлечь к себе внимание. Тех, кто, откровенно говоря, испытывает трудности с психическим здоровьем и благодаря легкости доступа к интернету распространяет собственные параноидные фантазии. Старайтесь не вступать в споры и полемику относительно этой темы, так как на это требуются силы, а результатом, как правило, становится эмоционально нестабильное состояние, что для вас, как для родителя, очень нежелательно», – поясняет специалист.

Если родители не чувствуют в себе возможностей и сил ответить на вопросы ребенка, можно поискать эти ответы вместе. Либо обратиться за помощью. Также можно почитать литературу на тему смерти и ее принятия.

«Любые темы, связанные со смертью, вызывают в нас отклик, так как страх смерти составляет первичный источник тревоги. Есть замечательная книга американского психотерапевта и писателя Ирвина Ялома «Вглядываясь в солнце. Жизнь без страха смерти». Возможно, сейчас самое подходящее время с ней познакомиться», – добавила Вера Золотых.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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