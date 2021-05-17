Президент Гильдии строителей Урала о реновации: «В «бетонной башне» все хорошо, ребята!»

В «бетонных трубах», как некоторые журналисты называют новые многоэтажные дома, нет ничего плохого, и они неминуемо появятся на месте старых домов, попавших в программу комплексного развития территорий.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции президент АСРО «Гильдия строителей Урала» Вячеслав Трапезников: «Прозвучал вопрос: не появятся ли на месте снесенных домов «бетонные башни». Отвечаю: да, появятся». Трапезников пояснил, что это единственный способ позволить большому количеству людей получить жилье в условиях плотной застройки. «Если кто-то думает, что там появятся трехэтажные виллы с садами – то нет. А в «бетонной башне» нет ничего плохого, в ней все хорошо, ребята. Не надо разжигать!» – заявил он.

По его словам, девелоперов сейчас волнует совсем другой вопрос: как замотивировать граждан голосовать за включение их домов в программу КРТ. «Мне не очень понятно, какова мотивация будет у жильцов собирать эти две трети голосов, если каждый из них может договариваться с застройщиком о цене, пока не договорится», – отметил он. Кроме того, по словам Трапезникова, пока закон позволяет проводить аукцион на проведение КРТ как до, так и после голосования. «Если аукцион состоялся после голосования, а я надеюсь, что мы пойдем по этому пути, то у нас уже будет определенная юридическая гарантия», – пояснил он.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 17.05.21

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