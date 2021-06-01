Архивы «Нового Дня». Забытые дети

1 июня 2013 года отмечался День защиты детей, как обычно. И, как обычно, на государственном уровне вспоминали счастливые семьи, радостных малышей. Мы же вспомнили тех, о ком позабыли их собственные родители.

Съемочная группа «Нового Региона» сопровождала инспектора ПДН в рейде по нескольким неблагополучным семьям. То, что мы сняли, вряд ли можно сравнивать с горьковским «На дне» – это просто пример обыденного, тупого равнодушия родителей к детям. Некоторые из них даже не в курсе, где их дети находятся, когда они в последний раз ели, ходят ли в школу.

По ссылке – видео, довольно тяжелое для семейного просмотра.

Екатеринбург. Другие новости 01.06.21

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