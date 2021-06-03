«Бессмертный полк» в Екатеринбурге под вопросом – власти до сих пор не разрешили массовые мероприятия

Проведение многотысячного шествия «Бессмертного полка» в Екатеринбурге все еще под вопросом. Эпидемиологическая ситуация по Covid-19 не улучшилась, и в Свердловской области пока действует запрет на проведение массовых мероприятий.

«Как координатор я сам не приветствую такие большие шествия во время пандемии. Ведь в Екатеринбурге на «Бессмертный полк» собирается около 150 тысяч человек. Мне сейчас звонят люди и спрашивают, состоится акция или нет. Но у меня нет сейчас информации. Определенность появится, наверное, только в середине июня», – рассказал «Новому Дню» организатор Валерий Басай. Он отметил, что в Екатеринбурге удалось собрать 500-700 человек, желающих стать волонтерами на акции. Их уведомили, что если «Бессмертный полк» будет разрешен, то в 20-х числах июня состоятся репетиции.

Напомним, из-за коронавируса «Бессмертный полк» два года подряд в День Победы проходил онлайн. В 2021 году организаторы надеются провести живое шествие 24 июня. Поскольку это будет рабочий день (четверг), то рассматривается возможность перенести акцию на вечернее время. Также Валерий Басай отмечал, что может измениться точка сбора . Участники будут строиться в колонну у главного корпуса УрФУ или в районе железнодорожного вокзала, а не на улице Пушкина.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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