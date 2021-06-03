Архивы «Нового Дня». Ностальгия по вытрезвителям

3 июня 2011 года первоуральские депутаты осознали, что им нужен вытрезвитель. Причем заведение должно быть «социально ориентированным», ведь их посетители – это не закоренелые алкоголики, а люди, не рассчитавшие своих сил.

К тому моменту вытрезвители всего год как перестали существовать на Урале. И идею тогда одобрили и народные избранники, и мэрия.

…Но, конечно, вытрезвители от этого не появились. Как не появились до сих пор, хотя несколько лет власти усиленно думают, как это сделать.

Екатеринбург. Другие новости 03.06.21

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