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Архивы «Нового Дня». Файтинг в мире членистоногих

4 июня 2014 года в редакции «Нового Дня» проходил энтомологический эксперимент. Мы выясняли, способны ли муравьи, рацион которых считается самым разнообразным, съесть всех клещей и избавить уральцев от этой напасти?

Все по-серьезному, опросили нескольких ученых. Ну а после проверили теорию на практике.

Предупреждение для слабонервных беременных детей! Мы там в концовке сжигаем клеща. В комментариях к видео хейтеры обвинили нас в жестокости по отношению к клещам («какой бы клещ не был опасный это создание природы оно его создало не просто так а с живым существом так нельзя просто можно было убить и не издеваться»). Смотрите на свой страх и риск.

Муравьи против клещей

Екатеринбург. Другие новости 04.06.21

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