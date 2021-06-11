Архивы «Нового Дня». Что делать, если сборная России проиграет

11 июня 2008 года болельщики оплакивали поражение российской сборной по футболу. Мы проиграли испанцам 1:4. Это был самый первый матч чемпионата Европы для сборной России, и настроение после него было мрачное (тогда еще никто не знал, что это будет лучшее выступление российских футболистов на ЧЕ).

Сегодня стартует ЧЕ-2020. Завтра первая игра России – против бельгийцев. Мы ни на что не намекаем, но предлагаем вспомнить, как утешались болельщики 13 лет назад.

В подборке – совет искать радость в балете, рекомендация накормить сборную, сравнение футболистов с беременной женщиной и другие эпитеты от разгневанных уральских випов.

Екатеринбург. Другие новости 11.06.21

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