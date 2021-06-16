российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 16 июня 2021, 19:39 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Архивы «Нового Дня». О промахах служб протокола

16 июня 2004 года главный церемониймейстер губернатора Росселя Радик Ханеев рассказал, как работает служба протокола и какие там случаются промахи. Это очень весело, на самом деле. Оказывается, кто-то из протокольщиков однажды умудрился накосорезить при приеме Путина. А еще всех в неудобное положение ставил Ельцин – но об этом вы и так, наверное, догадываетесь. А вот Россель в целом неудобных поступков не совершал. Зато у Екатеринбурга оказалась другая проблема – аэропорт Кольцово не подходит под требования протокола.

В общем, очень интересно, рекомендуем.

Кстати, чиновникам на заметку: уже тогда считалось, что «уральский колорит», все эти поделки из яшмы и малахита, изрядно поднадоели в качестве подарков вип-гостям.

Екатеринбург. Другие новости 16.06.21

Замминистра здравоохранения: показатели смертности сердечников во время пандемии не изменились. / Без шансов на школьный автобус и оперативную помощь: крупный посёлок оказался труднодоступным (ФОТО, ВИДЕО). / К середине июня все парки и общественные пространства обработали от клещей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Архивы «Нового Дня»

Архивы «Нового Дня» о первом матче ЧМ

Архивы «Нового Дня». Что делать, если сборная России проиграет

Архивы «Нового Дня». Приговор Виктору Контееву

Архивы «Нового Дня». Как праздновали победу над чехами

Архивы «Нового Дня». Большой (и неторопливый) Екатеринбург

Архивы «Нового Дня». Давай покрасим серый камень в серый цвет

Архивы «Нового Дня». Файтинг в мире членистоногих

Архивы «Нового Дня». Ностальгия по вытрезвителям

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Архивы «Нового Дня»,