Архивы «Нового Дня». О промахах служб протокола

16 июня 2004 года главный церемониймейстер губернатора Росселя Радик Ханеев рассказал, как работает служба протокола и какие там случаются промахи. Это очень весело, на самом деле. Оказывается, кто-то из протокольщиков однажды умудрился накосорезить при приеме Путина. А еще всех в неудобное положение ставил Ельцин – но об этом вы и так, наверное, догадываетесь. А вот Россель в целом неудобных поступков не совершал. Зато у Екатеринбурга оказалась другая проблема – аэропорт Кольцово не подходит под требования протокола.

В общем, очень интересно, рекомендуем.

Кстати, чиновникам на заметку: уже тогда считалось, что «уральский колорит», все эти поделки из яшмы и малахита, изрядно поднадоели в качестве подарков вип-гостям.

Екатеринбург. Другие новости 16.06.21

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