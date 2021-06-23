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Среда, 23 июня 2021, 18:57 мск

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Архивы «Нового Дня». Заксо переходит на ноутбуки – стало ли меньше бумаги?

Столы депутатов по-прежнему завалены бумагой

23 июня 2004 года свердловское заксо переходило на ноутбуки. «Сейчас я вынужден приносить с собой на заседание минимум три стопки различных документов», – жаловался спикер Николай Воронин. И правда, после каждого заседания на столах в фойе остаются стопки никому не нужных постановлений, повесток и законопроектов. Правда, интернет парламентариям не подключали, и неслучайно. Были опасения, что они будут отвлекаться на Всемирную паутину и не смогут сосредоточиться на повестке.

…В 2021 году у депутатов есть и компьютеры, и интернет. Но почему-то горы бумаги никуда не делись, все повестки они получают в распечатках. Более того, под конец года каждому депутату печатают сотни страниц проекта бюджета.

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