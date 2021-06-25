Архивы «Нового Дня». Стена Цоя возмутила художников

25 июня 2012 года в Екатеринбурге возмущались художники, оформлявшие переход на Плотинке. Там были нарисованы репродукции Матисса, Мунка, Ван Гога, Пикассо. Ну а тем летом в честь 50-летия Цоя переход расписали портретами музыканта и его стихами. «Не знаю, кому вообще в этом году пришла эта мысль – испортить чужой труд – двухголовому мэру Екатеринбурга (Якобу и Порунову), бескультурью из отдела благоустройства, пенсионеркам из Водоканала или спонсорам, которым нужно пропиарить свою краску», – возмущались художники и называли произошедшее вандализмом. Даже не верится.

…Кто-то вообще помнит, что это за художники и что вообще было в «трубе» до того, как там появилась стена Цоя?

Екатеринбург. Другие новости 25.06.21

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