Архивы «Нового Дня». Почему итальянцы мечтают перебраться в Россию

28 июня 2013 года стало известно, что 2 тысячи этнических итальянцев готовы отказаться от итальянского гражданства для приобретения российского. С одной стороны, это могло быть «эхом Депардье», с другой – итальянцы объяснили нам, почему им кажется, что в России жить лучше. Тут и про налоги, и про врачей, и про женщин (ну а как же), и про уровень зарплаты, и даже про то, что у нас пытаются бороться с коррупцией, а в Италии – нет. Почитайте мнения итальянцев, это интересно.

Кстати, совсем скоро итальянцы приедут в Екатеринбург – Италия официальный партнер «Иннопрома-2021».

Екатеринбург. Другие новости 28.06.21

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