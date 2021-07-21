Презентацию волонтерской программы к Универсиаде-2023 перенесут из-за коронавируса

Презентацию волонтерской программы Всемирных студенческих игр – 2023, скорее всего, перенесут с августа на сентябрь, об этом «Новому Дню» рассказал директор по коммуникациям исполнительной дирекции «Универсиада-2023» Дмитрий Тугарин. Старт подачи заявок при этом состоится в прежнюю дату – 8 августа. «Нам предложили уйти в онлайн-формат. Сейчас ломаем голову, как это лучше сделать. Но 8 августа в любом случае будет запуск программы для приглашения волонтеров на нашем обновленном сайте, можно будет заявки присылать», – сказал он.

По словам господина Тугарина, оргкомитету приходится приспосабливаться к новым условиям. «Мы предполагаем перенести серьезную активность на 18-19 сентября, Международный день студенческого спорта. Надеемся, что будут разрешены офлайн-мероприятия. В ближайшие несколько дней – до выходных – будем думать, что делать в День города», – добавил он.

Напомним, сейчас готовится специальная программа, в рамках которой будет смоделировано прохождение этапов волонтерского проекта. «Люди, которые придут на эту программу, смогут подать предварительную заявку, пройти собеседование, скажем так, почувствовать, каким образом можно заявиться, стать в будущем волонтером. Там же будут организованы некие спортивные, развлекательные зоны, наши талисманы, к которым мы начинаем привыкать, обязательно появятся. В общем, будет и для прессы, и для желающих и, я думаю, яркая, зрелищная программа», – ранее рассказывал Дмитрий Тугарин.

Екатеринбург, Елена Сычева

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