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Четверг, 22 июля 2021, 09:32 мск

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ФК «Урал» остановил продажу билетов на ближайшие матчи РПЛ

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» остановил продажу билетов на домашние матчи Российской премьер-лиги с «Краснодаром» и «Нижним Новгородом», которые должны пройти в Екатеринбурге 25 июля и 1 августа. Также была приостановлена продажа абонементов на новый сезон.

«Это связано с тем, что в настоящее время отмечается рост заболеваемости среди населения новой коронавирусной инфекцией в Свердловской области. Дальнейшие решения по поводу проведения матчей будут приняты исходя из данных оперативного штаба по коронавирусу в Свердловской области», – сообщает пресс-служба клуба.

На первый матч с «Краснодаром» было продано около 4 тысяч билетов. Напомним, что в Свердловской области действует постановление санитарного врача о запрете массовых мероприятий с участием свыше 500 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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