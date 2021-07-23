На матч «Урал» – «Краснодар» в Екатеринбурге пустят только VIP-болельщиков

На футбольный матч между командами «Урал» и «Краснодар», который состоится 25 июля в Екатеринбурге, допустят 500 болельщиков. В эту квоту входят только владельцы премиальных карт Business Club, говорится в официальном заявлении екатеринбургского клуба. Администрация команды готова возместить расходы фанатов, которые купили билеты и абонементы на воскресную игру. Ранее сообщалось, что на первый домашний матч «Урала» в сезоне было продано около 4 тысяч билетов.

Число болельщиков на матчах первого тура футбольной Российской премьер-лиги ограничено по предписанию главного санитарного врача России.

«Сегодняшняя новость стала для нас очень печальной. Просим всех отнестись к сложившимся обстоятельствам с пониманием. Клуб горячо любит и ценит каждого болельщика! Команда останется без поддержки родных болельщиков, которые купили абонементы, билеты и были готовы прийти на «Екатеринбург Арену». Игроки и тренеры огорчены этим обстоятельством, но сделают всё возможное, чтобы порадовать вас результатом. Клуб готов компенсировать болельщикам затраты на покупку билетов и абонементов. В ближайшие дни мы разработаем план, который опубликуем на следующей неделе», – сообщает пресс-служба ФК «Урал».

Из-за роста заболеваемости Covid-19 в Свердловской области также отменена встреча главной команды с болельщиками. В клубе заверили, что мероприятие состоится, как только эпидемиологическая ситуация улучшится.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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