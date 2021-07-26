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Архивы «Нового Дня». Вторая ветка метро десять лет назад

26 июля 2011 губернатор Свердловской области Александр Мишарин дал обещание: через год в Екатеринбурге начнут строить вторую ветку метро. Он подчеркнул: на постройку второй очереди подземки должно уйти не больше 5-6 лет. «В противном случае браться за это нет смысла, – заявил губернатор. – Городу не нужен новый долгострой». Стоимость второй ветки оценили в 50 миллиардов рублей.

Десять лет этому обещанию, серьезный юбилей… Стоимость второй ветки метро в прошлом году составляла 90 миллиардов, в этом году пересчитали – уже более 120 миллиардов. Власти периодически тратят деньги на разработку очередного проекта, но в реальность появления второй ветки уже особо никто не верит. Теперь Екатеринбургу обещают «наземное метро» – городскую электричку, если говорить просто.

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