Архивы «Нового Дня». Поиск философского камня за государственный счет

30 июля 2010 года в Екатеринбурге начали разрабатывать «философский камень». На сайте госзакупок был объявлен аукцион, согласно которому надо было создать установку для производства золота из дыма. Серьезно. Производительностью 500 кубометров в час. Государство выделяло 3,7 миллиона рублей, заказчик – «Екатеринбургский Союз научных и инженерных организаций».

…Если б такая установка поступила в массовое производство, никакие кризисы россиянам были бы не страшны. Сиди себе на балконе да создавай золото из дыма.

Екатеринбург. Другие новости 30.07.21

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