российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 3 августа 2021, 18:59 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Архивы «Нового Дня» о кражах на «Иннопроме»

3 августа 2011 года участники «Иннопрома» искали свои пропавшие вещи – в рамках уголовных дел. То есть у тех, кто приехал на самую крупную выставку Урала, попросту своровали имущество. Организаторы ничего скандального в этом не увидели. Областной министр инвестиций и развития Михаил Максимов сообщил, что негативный опыт будет учтен, но пять краж для такого мероприятия – это норма.

А украденными оказались строительные вагоны, которые пропали в ночь после закрытия выставки, и два жидкокристаллических телевизора. Вагоны нашлись у организаторов «Иннопрома».

Екатеринбург. Другие новости 03.08.21

Не хочу учиться, а хочу в больнице: с сегодняшнего дня браки можно регистрировать дома и в медучреждениях. / 46-летний уралец поссорился с матерью, уехал из дома и пропал (ФОТО). / Средний Урал ждет жаркая погода и смог. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Архивы «Нового Дня»

Архивы «Нового Дня». За ВДВ!

Архивы «Нового Дня». Поиск философского камня за государственный счет

Архивы «Нового Дня». Парад зомби!

Архивы «Нового Дня». «Титановая долина»: начало

Архивы «Нового Дня». Вторая ветка метро десять лет назад

Архивы «Нового Дня» из 90-х

Архивы «Нового Дня» о протестах и не только

Архивы «Нового Дня» о проблеме мэров Екатеринбурга

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Архивы «Нового Дня»,