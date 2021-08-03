Архивы «Нового Дня» о кражах на «Иннопроме»

3 августа 2011 года участники «Иннопрома» искали свои пропавшие вещи – в рамках уголовных дел. То есть у тех, кто приехал на самую крупную выставку Урала, попросту своровали имущество. Организаторы ничего скандального в этом не увидели. Областной министр инвестиций и развития Михаил Максимов сообщил, что негативный опыт будет учтен, но пять краж для такого мероприятия – это норма.

А украденными оказались строительные вагоны, которые пропали в ночь после закрытия выставки, и два жидкокристаллических телевизора. Вагоны нашлись у организаторов «Иннопрома».

Екатеринбург. Другие новости 03.08.21

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