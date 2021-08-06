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Архивы «Нового Дня». Чиновники и депутаты рассказали о своих кошмарах

6 августа 2004 года чиновники и депутаты делились сокровенным. Они рассказали, какие кошмары им снятся и как они пытаются об этом забыть. Ночной кошмар министра спорта – крыса, Вадим Дубичев во сне очень испугался Ельцина, глава РЭК просыпался в холодном поту из-за того, что его забыли демобилизовать. Зато депутаты, оказалось, спят сном младенца, их ничего не тревожит. Почитайте откровения политиков (которые в 2004 были еще относительно откровенны).

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