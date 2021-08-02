В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о присвоении денег, которые жильцы сдавали на капремонт

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о присвоении денег, которые жители нескольких домов на Уралмаше сдавали на капремонт в течение семи лет. В пресс-службе управления МВД России по Екатеринбургу отказались комментировать ситуацию. Однако в постановлении говорится, что уголовное дело было возбуждено в отношении руководства «Орджоникидзевской УЖК» в июле 2021 года – по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

«Неустановленные лица из числа руководителей «Орджоникидзевской УЖК» путем обмана собственников домов на бульваре Культуры, 25, улицах Калинина, 72, Ильича, 6, улице 40-летия Октября, 56, в переулке Черниговском, 23, завладели денежными средствами последних на общую сумму не менее 245 тысяч рублей», – сказано в документе за подписью временно исполняющей обязанности начальника отделения по расследованию преступлений на обслуживаемой территории отдела полиции № 15 Сваловой (постановление есть в распоряжении «Нового Дня»).

В самой «Орджоникидзевской УЖК» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, ответственный за взаимодействие со СМИ оказался не в курсе, что в отношении руководства компании возбуждено уголовное дело.

Добавим, что в пресс-службе прокуратуры Свердловской области агентству подтвердили, что постановление о возбуждении уголовного дела подлинное – копия документа, как и положено по Уголовно-процессуальному кодексу, поступила в прокуратуру Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Такая же копия была отправлена и в саму убавляющую компанию.

Отметим, ранее суды нескольких инстанций подтвердили, что «Орджоникидзевская УЖК» обязана вернуть деньги, собранные с жильцов по статье «Капремонт» до появления в Свердловской области регоператора – Фонда капремонта, то есть до 2014 года. Правда, тогда поводом послужила тяжба между двумя управляющими компаниями – новая УК «ЖКО Екатеринбург», которую выбрали для обслуживания своего дома жители, обратилась к старой, потребовав вернуть накопленные деньги жильцов. «Орджоникидзевская УЖК» отказала, и тогда на нее подали в суд. «ЖКО Екатеринбург» требовала перечислить деньги собственников на ее счета – речь шла о 6,2 млн рублей взносов и 2,1 млн процентов за пользование чужим деньгами. Арбитражный суд Свердловской области, 17-й апелляционный арбитражный суд Перми, Уральский окружной арбитражный суд признали правоту истцов. Тогда «Орджоникидзевская УЖК» обратилась в Верховный суд с кассационной жалобой, но и там оставили решения всех нижестоящих инстанций без изменений.

«Суды исходили из того, что собственники [квартир] решениями, оформленными протоколами… общего собрания, расторгли заключенные [с «Орджоникидзевской УЖК»] договоры управления и выбрали новую управляющую организацию. Факт получения [«Орджоникидзевской УЖК»] денежных средств от собственников по статье «Капремонт» в заявленном размере подтвержден, а доказательств расходования этих средств на соответствующие цели не представлено, у ответчика отсутствуют основания для их удержания и на его стороне возникло неосновательное обогащение; ввиду неправомерного удержания ответчиком денежных средств последний обязан уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами», – сказано постановлении Верховного суда (копия также имеется в распоряжении «Нового Дня»).

Сейчас жители домов на бульваре Культуры, 25, улицах Калинина, 72, Ильича, 6, улице 40-летия Октября, 56, в переулке Черниговском, 23, – то есть тех, которые считаются пострадавшими по уголовному делу о мошенничестве, надеются, что управляющая компания вернет им все деньги за капремонт – еще и с процентами.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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