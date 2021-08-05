В свердловский парламент баллотируются семь кандидатов с судимостью

В свердловском избиркоме продолжается регистрация кандидатов на выборы в заксобрание. Всего в региональный парламент выдвинулись 595 человек от 8 политических партий (три партии не успели сдать подписи). И среди них традиционно нашлись те, у кого в прошлом были проблемы с законом.

Так, в списках «Справедливой России – За правду» оказались сразу три кандидата с погашенной судимостью. Из них самый заметный, конечно, Дмитрий Шадрин. Экс-лидер свердловских коммунистов со скандалом покинул обком партии в 2014 году, а последние четыре года провел в Новоуральской думе, через суд выиграв выборы как самовыдвиженец. За плечами Шадрина три уголовных статьи еще времен СССР: «Кража», «Похищение или повреждение документов» и «Назначение наказания при совершении нескольких преступлений». Судимость была погашена в 1988 году. Шадрин идет кандидатом от СР по Кировградскому одномандатному округу, где «Единая Россия» испытывает явные затруднения. Кроме того, он возглавляет Кировградскую территориальную группу в партийном списке.

В Красноуфимской тергруппе первым номером «Справедливой России» идет местный предприниматель Алексей Кесслер. В его биографии фигурирует наказание по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Судимость погашена в 2010 году. Партийный активист из Березовского Василий Смолин, которого поставили третьим номером в Октябрьском тергруппе, имел судимость за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Этот статус был снят в 2012 году.

Партия «Яблоко» сконцентрировала судимых кандидатов в Алапаевском районе. Там на выборы по одномандатному округу и партийному списку баллотируется электрогазосварщик Михаил Корелин, который отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Его судимость погашена в 2005 году. Вторым номером в этой же тергруппе идет Лариса Пинаева, которую судили за клевету – судимость была снята в 2004 году.

В Партии Роста кандидат с темным прошлым обнаружился сразу в первой областной тройке. Председатель регионального отделения Алексей Кабанов был судим по статьям: «Незаконное получение кредита», «Виды соучастников преступления» и «Контрабанда». Его судимость снята в 2013 году. В партийном списке есть еще одна пометка. Денис Маньков, возглавляющий Дзержинскую территориальную группу в Нижнем Тагиле, был судим за армейскую дедовщину (статья «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности»). Причем судимость снята совсем недавно – 29 июня 2021 года.

В списках «Единой России», «Новых людей», «Зеленой альтернативы» и даже ЛДПР людей с отметками от МВД не оказалось. Любопытная история произошла с КПРФ, у которой изначально был «чистый» список. Но потом избирком выяснил, что кандидат Григорий Бердюгин, который шел вторым номеров в Ирбитской тергруппе, скрыл информацию о судимости за получение взятки. Он был снят с выборов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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