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Архивы «Нового Дня» из машины для сжигания

10 августа 2015 года «Новый День» ставил жуткий эксперимент. Мы проверяли, как работает оружие для исполнения указа президента – промышленная машина для сжигания. На тот момент год как действовал закон об уничтожении санкционной еды, продукты уничтожались тоннами. Сыр пармезан, томаты черри, литр молока, сырокопченая колбаса, яблоки и морковь – все это в рамках эксперимента нам пришлось отправить в топку. Вышло эпично, показываем архивное видео.

Как сжигали санкционку

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