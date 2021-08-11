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Архивы «Нового Дня» о дресс-коде в суде

11 августа 2004 года в Свердловском облсуде разбирались в деле о терроризме. Местный ловелас хотел заключить фиктивный брак с гражданкой Канады, а получив отказ, он обещал разослать в консульство США и посольства Канады, Финляндии, Португалии, Германии и Бельгии споры сибирской язвы. В суд мужчина пришел в весьма экстравагантном наряде. Кроме семейных трусов и черной пиратской повязки на глазу на нем ничего не было. И его были готовы пустить. Оказывается, в те годы в суде не существовало дресс-кода!

…Теперь же в суд тяжело попасть в сандалиях без носков. Интересно, пустили бы приставы мужчину в трусах?

Екатеринбург. Другие новости 11.08.21

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