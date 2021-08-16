Новый мусорный полигон в Нижнем Тагиле может влиять на питьевую воду

Жители второго по величине города в Свердловской области – Нижнего Тагила – перманентно страдающего от различных экологических проблем снова могут оказаться заложниками системы. На сей раз под ударом Верхне-Выйское водохранилище, от которого питьевая вода поступает в центральную часть Нижнего Тагила, а также в микрорайоны Выю, Красный Камень, Тагилстрой и Рудник. Такая ситуация сложилась из-за планов тюменских коммерсантов построить неподалеку от водохранилища и в опасной близости от питающих его источников гигантский мусорный полигон и сортировочный завод. Этим занимается компания «Облкоммунэнерго», которая входит в корпорацию СТС тюменских энергетиков-олигархов Алексея Боброва и Артема Бикова. У фирмы и у регоператора «Рифей», который собирает деньги с сотен тысяч жителей Горнозаводского и Северного управленческого округов, одни и те же конечные выгодополучатели. Они появились в Свердловской области с приходом губернатора Евгения Куйвашева.

Мусоросортировочный завод, который будет обрабатывать максимум 30% отходов, и полигон, на котором будут хоронить 70% отходов и «хвосты» от сортировки, расположится вплотную к земельному участку в Ленинском районе, где находится действующая свалка. Компания «Облкоммунэнерго» получила участок в аренду до 2047 года. Мусор сюда свозить будут не только из Нижнего Тагила, но и из всего Горнозаводского управленческого округа.

Грандиозной свалке, которая появится в такой опасной близости от жилья и водных объектов, пытаются противостоять местные неравнодушные жители. Активисты даже за свой счет заказали независимую экологическую экспертизу, которая нашла множество нарушений. Однако мнение экспертов, которые проводили государственную экологическую экспертизу, оказалось иным. «Сам Буданов (гендиректор «Облкоммунэнерго») признает [в интервью изданию «Правда УрФО»], что наша общественная экологическая экспертиза выявила существенные нарушения, и проектировщик полигона и МСК готовил ответы и устранял замечания, указанные экспертной комиссией. На самом деле никаких ответов ни мы, ни наши эксперты так и не получили. Не было никакой обратной связи», – говорит активистка движения «Тагил за перемены» Надежда Журавлева.

Она уточняет, что у будущего полигона нет утвержденной санитарно-защитной зоны, то есть территории, в которой небезопасно жить, работать, вести хозяйство. Небезопасно, когда в зону попадают водные источники, особенно когда речь идет о питьевой воде. Чем больше санитарно-защитная зона – тем лучше. «Понятно, что в интересах строительства таких объектов санитарно-защитная зона сократится до минимума, чтобы в нее, например, не попали жилая застройка, водные объекты, но чтобы установить санитарно-защитную зону, надо подготовить проект и получить добро от Роспотребнадзора, [в том же интервью] Буданов говорит, что они получат добро уже в сентябре, умалчивая, что в январе они уже получили отрицательное заключение на проект санитарно-защитной зоны, и в Роспотребнадзор повторный проект не поступал. Пока не будет положительного заключения, к строительству приступить не смогут. Заместитель главы Нижнего Тагила по городскому хозяйству Егор Копысов лживо указывает, что проект уже проходит проверку в Роспотребнадзоре, а вот наше опровержение версии Буданова и Копысова: никакого повторного проекта в ведомство не поступало после того, как проект они отклонили», – говорит Журавлева.

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области, действительно, повторно проект санитарно-защитной зоны полигона и МСК никто не подавал. «Заявка второй раз не подавалась», – отметили в пресс-службе.

По информации тагильских активистов, с проектом санитарно-защитной зоны есть проблема. «Облкоммунэнерго не берет во внимание уже действующий полигон отходов, который имеет свои выбросы вредных веществ. Надо новый и старый смотреть в совокупности, что вызывает увеличение зоны и не входит в интересы «Облкоммунэнерго», – добавляет Журавлева.

Отметим, что старый полигон в Нижнем Тагиле действует, нарушая закон, потому что у него нет своей санитарно-защитной зоны – это подтверждено решением Тагилстроевского районного суда от февраля 2020 года.

С вопросом о том, что появление полигона в такой близости от старого может поставить под угрозу здоровье тагильчан, активистки обращались лично к министру природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексею Кузнецову, разговор с которым опубликовали в соцсетях. В частности, они объясняли чиновнику, что в полутора километрах от мусорного объекта находится Верхне-Выйский питьевой водоем, а еще ближе – месторождение подземных Верхне-Выйских вод. В километровую СЗЗ входят также садовые участки и река Тагил. «Я с санитарно-защитной зоной и с подземными водами поразбираюсь», – пообещал министр.

Добавим, что, по словам руководителя «Облкоммунэнерго» Дмитрия Буданова, фирма собирается построить полигон и МСК уже в декабре 2022-го – то есть через год с небольшим.

Екатеринбург, Нижний Тагил, Елена Сычева

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