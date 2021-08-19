Эксперты об угрозе экспансии талибов: «России нужно укреплять границы»

После захвата власти в Афганистане движением «Талибан»* России придется укреплять границы со странами Средней Азии и увеличивать финансирование войск. Поскольку опасность экспансии талибов действительно существует, считают опрошенные «Новым Днем» эксперты.

«Существует распространенное заблуждение, что «Талибан»* – это исключительно внутреннее религиозное течение, которое замкнуто в государственных границах, и внешняя экспансия его не интересует. На самом деле это не совсем так, – отмечает политолог и востоковед Дарья Митина. – Такое утверждение было верным для 90-х годов, но не сейчас. На протяжении последних 15 лет мы видели, что боевики «Талибана»* активно нападали на КПП на границах с Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном. В основном уязвима была афгано-таджикская граница с провинцией Кундуз. Прорывы приграничных пунктов случались регулярно, условно раз в квартал, а то и чаще. Не всегда это делали талибы, были и ИГИЛовцы*, и «Аль-Каида»*, и просто неопознанные бандиты.

После захвата Кабула перед «Талибаном»* стоят задачи внутреннего характера. Они пришли к власти, но контролируют еще не всю территорию страны. Есть провинция Панджшер, в которой пока ничего не понятно. Есть регионы, которые еще поддерживают вялотекущее сопротивление. Пока талибы сосредоточены на внутренних проблемах, но если у них все сложится хорошо, если они получат в каком-то объеме международное признание и обретут легитимность хотя бы в собственных глазах, тогда они, естественно, будут думать о внешней экспансии. Афганистан – бедная страна, где мало ресурсов, а все инвестиционные проекты других стран были законсервированы из-за нестабильной обстановки. Наркотрафик? С ним талибы будут аккуратны. Да, они провозгласили, что прекратят его, но на самом деле этого не случится. Наркотрафик будет существовать в замаскированных формах, полулегально. Талибам нужны новые рынки, и им нужно постоянно поддерживать угрозу, чтобы их опасались и уважали».

По словам эксперта, самым проблемным местом на северных границах Афганистана станет рубеж с Туркменистаном протяженностью более 800 километров. «Армия у Туркмении очень слабая. Она больше для парадов, чем для боевых действий. В ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, – прим. ред.) Туркменистан не входит. Он очень кичится этой независимостью, но в данном случае эта независимость может выйти ему боком. Кто будет заниматься обороной туркменской границы – не очень понятно», – говорит Дарья Митина.

Узбекистану в этом плане полегче: страна имеет более сильную армию, а граница с Афганистаном занимает чуть более 100 километров. Но Узбекистан не входит в ОДКБ, и у России теперь появился повод поставить вопрос о его возвращении в «Ташкентский договор».

«С Таджикистаном все сложно. С одной стороны, мы связаны обязательствами по линии ОДКБ, уже сейчас Россия помогает стране с охраной границ. Можно сказать, что границы Таджикистана охраняют российские солдаты, переодетые в таджикскую форму. Но сама граница с Афганистаном непростая. Она простирается на полторы тысячи километров, а большая ее часть – гористая местность и труднодоступные места», – отмечает собеседница агентства.

По мнению Дарьи Митиной, России придется сильно раскошелиться на укрепление границ и финансовую помощь бывшим советским республикам, так как перечисленным трем странам больше не на кого надеяться.

«Это сейчас наша головная боль и наши расходы. Мы должны рассчитывать на худший сценарий. Сейчас талибы делают миролюбивые заявления, и в своей пропаганде упирают на тот факт, что они не такие, как были 30 лет назад. Но это все полная чушь. В столице они ведут себя пристойно, потому что Кабул – это витрина, к городу приковано общественное внимание. Но те видео, которые приходят из провинций Афганистана, ужасают. Там пытки, избиения детей, не говоря уже о женщинах. То есть ничего качественно за 30 лет не изменилось. Доверять обещаниям талибов ни в коем случае нельзя. Их желание атаковать будет зависеть от экономических потребностей. Если они сочтут, что в состоянии нападать и грабить чужие территории, – они будут это делать. Поэтому России надо быть настороже», – заключает эксперт.

Политолог Андрей Перла считает, что опасения, связанные с возможными набегами талибов на север, несколько преувеличены. «Когда говорят о потоке афганских беженцев в Россию, то имеют в виду следующее. Талибы будут продолжать экспансию, нападут на бывшие советские республики. Начнется война, в которой России в рамках международных обязательств придется принимать участие. Таджики и узбеки, в том числе из Афганистана, побегут на север и добегут до России. Конечно, определенная вероятность такого развития событий есть, но она не очень велика. Во-первых, потому что талибы, или пуштуны, – это крестьянское ополчение, которое прекрасно воюет за свои деревни, но вести эту армию на штурм других стран будет затруднительно. Скорее всего, этого не произойдет. Во-вторых, если из Афганистана будет бегство большого количества людей, то это будут люди сравнительно образованные, с профессией. И не факт, что такие мигранты не пригодятся Узбекистану и Таджикистану, и, может быть, даже России. Конечно, опасность проникновения в Россию радикальных исламистов теперь увеличилась, этого нельзя отрицать. Но пока российское государство спокойно относится к тому, что произошло в Афганистане. Наше посольство оттуда не сбежало, в отличие от западных», – поделился мнением политолог.

В свою очередь Дарья Митина предупреждает, что осторожная дипломатия с талибами может сыграть злую роль в распространении идей радикального исламизма в России. «Такое подполье существует в нашей стране, несмотря на то, что силовые структуры активно работают. И сейчас у этого подполья появился мотивационный фактор. Они видят, что идея исламисткого государства может прийти к власти. Я надеюсь, что у нашей дипломатии хватит ума не признавать «Исламский эмират» официальным государством. «Талибан»* пока находится в реестре террористических организаций, но наши дипломаты сидят с ними за одним столом, тем самым легализуя их в глазах общества. И это может стать дополнительным стимулом для тех, кто поддерживает «Талибан»* внутри России», – отмечает эксперт.

* запрещенная в России террористическая организация

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