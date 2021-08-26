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Четверг, 26 августа 2021, 19:11 мск

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Архивы «Нового Дня» о честной политической рекламе

26 августа 2016 года Свердловская область была увешана агитками всевозможных расцветок – шла предвыборная кампания. Кандидаты и партии пиарились, обещая все хорошее и выступая против всего плохого. А поэтому мы представили, какой была бы честная реклама партий (и кажется, пять лет назад на нас даже никто не обиделся).

По ссылке – фотокреатив обо всех партиях, которые участвовали в той кампании.

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