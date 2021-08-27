Екатеринбуржцы жалуются на подрядчиков капремонта: «Покрасил доску на чердаке, покурил, оставил бычок и пошел домой» (ФОТО)

В Екатеринбурге у жителей многоэтажек, попавших в программу капитального ремонта, возникают претензии к подрядным организациям, которые проводят работы, рискуя здоровьем и жизнями владельцев квартир. Так, жильцы дома на Розы Люксембург, 40, обнаружили, что рабочие курят на чердаке во время обработки досок, предназначенных для ремонта кровли.

«Тут якобы чинят крышу – старые перекрытия снимают, ставят новые. Доски якобы обрабатывают специальной противопожарной пропиткой. Поднимаемся на чердак. И видим, что рабочие просто красят красным колером доски. Просто красят, чтобы было похоже на огнеупорную обработку. И что лежит рядом? Правильно, окурок. Чувак покрасил доску на чердаке, покурил, оставил бычок и пошел домой. Вот такой чудесный капремонт. И самое смешное, а на самом деле страшное, что документы о приеме работ уже подписаны жильцом, который продал квартиру», – рассказала жительница дома Ольга.

Она уточнила, что за время ремонта рабочие менялись. «Бригада, которая у меня ремонтировала, потом ушла, сказали, что подрядчик мало платит и материалы задерживает. Сейчас над другими квартирами работает другая бригада», – отметила собеседница «Нового Дня».

В пресс-службе Фонда капитального ремонта объяснили, что огнеупорную пропитку подрядчик все же делает, и даже назвали ее марку – «Озон». «Деревянные конструкции обрабатываются на два-три раза огнебиозащитным составом. В большинстве случаев он бесцветный. Для того чтобы были лучше видны места обработки, в него добавляется колер – это требование Фонда, – рассказала «Новому Дню» пресс-секретарь фонда Евгения Гирш. – При возникновении спорных ситуаций специалисты аккредитованной испытательной пожарной лаборатории проводят работы по определению качества огнезащитной обработки деревянных конструкций и идентификации применяемого состава. Проводя ремонтные работы, специалисты подрядной организации заполняют журнал входного контроля качества материалов. А представители организации, осуществляющей строительный контроль, контролируют не только процесс выполнения работ, но и качество применяемых материалов и их соответствие требованиям технического регламента. Также специалисты стройконтроля после завершения работ по нанесению огнебиозащиты составляют акт освидетельствования скрытых работ».

Интересно, что в смете на кровельные работы по дому на улице Розы Люксембург, 40, действительно есть обработка материалом «Озон», правда, это антисептик-антипирен (то есть препарат, который одновременно убивает вредные микроорганизмы и защищает от воздействия высоких температур), но также в документах отдельно прописана обработка огнеупорным составом. Проводилась ли она, жильцы сомневаются.

Отметим, что в Фонде капремонта пообещали разобраться с курящими на чердаке рабочими. «Штрафы за курение представителей подрядной организации на строительной площадке договором не предусмотрены. В инструкции по охране труда прописано, что курение должно осуществляться в специально отведенных для этого местах. На рабочем месте курение запрещено. Специалисты фонда направили в адрес подрядной организации – ООО «Триалстрой» – предупреждение с требованием следить за соблюдением всеми работниками правил пожарной безопасности, как на месте производства работ, так и в помещениях, используемых работниками подрядной организации», – добавили в пресс-службе ФКР.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 27.08.21

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