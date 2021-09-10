«Архивы Нового дня» об исчезающих памятниках архитектуры

10 сентября 2004 года в Екатеринбурге обсуждали разрушенные здания на улице Розы Люксембург: еще два особнячка с особой аурой «досвердловского» Екатеринбурга сравняли с землей. Ведущий специалист министерства культуры Свердловской области, заслуженный работник культуры РФ Анатолий Войтенко говорил, что такие случаи в областном центре происходят все чаще. В год с лица земли исчезает примерно пять памятников истории и архитектуры. (Всего в областном центре их было 509.)

Семнадцать лет назад об этом писали так: «Злодеяние чаще всего происходит по простой схеме: фирма – арендатор участка нанимает за «черный нал» бульдозериста и тот ночью до основания сносит старинную постройку. Бывает, что они неведомым образом, опять же ночью, сгорают. Естественно, «случайно» – фирма-арендатор от всего открещивается». Кажется, изменилось мало что.

… Через сто лет в Екатеринбурге не останется ни одного памятника архитектуры.

Екатеринбург. Другие новости 10.09.21

Перевернувшийся Гелендваген исчез с проезжей части. / Ценник на разбой и кто здесь «молчаливое стадо»: агиткреатив за неделю до выборов (ФОТО). / На Куйбышева перевернулся Гелендваген. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»