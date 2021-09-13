Партия «Новые люди» провела в Екатеринбурге перформанс против коронавирусных ограничений (ФОТО)

В Екатеринбурге состоялся перформанс против абсурдных антиковидных мер и принудительной вакцинации. В Основинском парке установили обклеенный прозрачной пленкой куб, который символизировал самоизоляцию. Внутри куба от общества самоизолировался актер Алексей Гаврилов, известный ролью Гоши в сериале «Универ». На актере был костюм, сшитый из нескольких десятков медицинских масок.

«Без маски нельзя входить в магазин, в автобус, в ресторан. Но у меня вопрос. А почему, когда я захожу, например, в ресторан, там все уже сидят без масок?» – задался риторическим вопросом актер.

«Новые люди» считают чрезмерные ограничения свободы человека неэффективными. К решению вопроса антиковидного режима в партии предлагают подходить с умом, а самое главное – не лишать людей выбора и ответственности за свое собственное здоровье.

«На мой взгляд, Екатеринбург – самый свободный город в России. Я приехал сюда, чтобы провести акцию за свободу и против многочисленных абсурдных ограничений, против постоянного ношения масок в публичных местах. И я выступаю против принудительной вакцинации. Потому что это дело каждого человека, как заботиться о своем здоровье. В России нет федерального закона о принудительной вакцинации. Никто не может меня заставить пойти и насильно уколоться вакциной. Есть права граждан, прописанные в Конституции», – отметил Алексей Гаврилов.

Сторонник партии «Новые люди» Станислав Масоров объяснил суть перформанса в парке. «Мы хотели показать, насколько все эти ограничения странно выглядят со стороны. «Новые люди» считают такие ограничения абсурдными. На пике санитарных ограничений было очень много недовольных людей, потому что они не понимали их целесообразность. И мы поддерживаем их позицию. Мы за то, чтобы правила борьбы с ковидом были более логичными и последовательными», – отметил Станислав Масоров.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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