Архивы «Нового Дня» об обысках во дворце Тунгусова

13 сентября 2013 года полицейские подводили итоги обысков в доме вице-мэра Екатеринбурга Владимира Тунгусова. Силовики работали в его особняке в рамках уголовного дела о мошенничестве с приватизацией городского имущества. Тунгусов не был задержан, в тот день обвинение ему не предъявлялось. Следователи обещали обыски повторить и даже посадить махинатора на 8 лет. Но, как мы уже знаем, этого не произошло.

Зато все желающие смогли полюбоваться, как живет «серый кардинал», при съемках ГУ МВД не стеснялось – зрителям подробно показали интерьеры в стиле «дорого-богато». Ну а мы напомним.

Екатеринбург. Другие новости 13.09.21

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