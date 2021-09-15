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Среда, 15 сентября 2021, 19:33 мск

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Архивы «Нового Дня» о вечно дорожающем бензине

15 сентября 2005 года уральские випы раздражались ростом цен на бензин. Олег Хабибуллин, весьма небедный владелец крупного магазина, сетовал на рост цен на продукты из-за повышения стоимости топлива. Андрей Кабанов, сделав расчеты, определил, что литр бензина должен стоить 10 центов. Евгений Ройзман грозил народными волнениями. Зато Валерий Язев (тогда успешный бизнесмен и депутат, а ныне банкрот) проблем не видел: «У нас в стране на машинах ездят не самые последние и не самые бедные люди. Им будет надо – они заплатят, цены на бензин вполне нормальные. А кто не сможет платить, пусть машину ставит на прикол и ходит пешком».

Ну а кое-кто обещал пересесть на велосипед, если бензин станет дороже доллара.

...Хорошие новости! Литр бензина все еще дешевле: как бы топливо ни дорожало, рубль падает еще шустрее.

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