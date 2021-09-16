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Четверг, 16 сентября 2021, 19:33 мск

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Архивы «Нового Дня» о лопнувшем «Банке 24.ру»

16 сентября 2014 года Центробанк отозвал лицензию о «Банка 24.ру». Это был один из самых известных уральских банков. Вообще, слухи о том, что он лопнет, ходили уже давно, так что к моменту «икс» многие даже не поверили. Но у офисов банка атмосфера царила, мягко говоря, напряженная. Как это было – в нашей архивной публикации.

Екатеринбург. Другие новости 16.09.21

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