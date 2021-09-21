Архивы «Нового Дня» о матрешках и «Экспо-2025»

21 сентября 2018 года стало известно, какой символ будет представлять Екатеринбург на «Экспо-2025». Это матрешка с закрытыми глазами и завязанным ртом. Оригинально, зато честно. Напоминаем, как она выглядела и почему выбрали именно ее.

…Ну а «Экспо-2025» Екатеринбург проиграл, выставку примет Осака.

Фото с сайта artexpo2025

Екатеринбург. Другие новости 21.09.21

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