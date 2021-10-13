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Среда, 13 октября 2021, 19:09 мск

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Архивы «Нового Дня» о бунте бывших студентов

13 октября 2011 года выпускники УрГУ и УГТУ-УПИ грозились выйти на митинг. Поводом стал «произвол соцсетей» – «ВКонтакте» и Facebook удалили из своей базы два этих вуза, выпускники университетов автоматически были «зачислены» в УрФУ. Это вызвало бурю негодования, бывшие студенты готовы были протестовать в одно время на одной площадке, и даже официальное представительство УрФУ готовило письма с просьбой вернуть старые названия.

…И их вернули.

Екатеринбург. Другие новости 13.10.21

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