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Четверг, 14 октября 2021, 19:44 мск

Новости Екатеринбург

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Архивы «Нового Дня» о народных методах лечения

14 октября 2014 года в Свердловской области начиналась эпидемия. Нет, коронавирус ни при чем, речь о банальных ОРВИ. И по сети традиционно начали кочевать народные советы. А мы заботливо отобрали самые популярные, самые необычные и самые полезные из них. Водку в горло, чеснок в ухо и лед в попу – напоминаем, что рекомендуют делать с наступлением сезона простуд (пожалуйста, лечитесь у врачей).

Екатеринбург. Другие новости 14.10.21

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