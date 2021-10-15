российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 15 октября 2021, 19:15 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Архивы «Нового Дня» о силе сельских женщин

15 октября 2015 года «Новый День» провел в деревне. Отмечался День сельских женщин, и мы отправились в село, которое сами его обитатели в шутку называют «женским царством». Председатель – женщина, в детском саду, двух школах, магазинах и медпункте трудятся только женщины. К нашему приезду в сельском магазине образовалось стихийное собрание, дамы поделились, как им живется, как нелегко общаться с кочегарами и что они думают о городских порядках.

Екатеринбург. Другие новости 15.10.21

ФСБ проводит обыск в мэрии Среднеуральска из-за очистных сооружений, цена которых в процессе строительства возросла в три раза. / В Юго-Западном районе Екатеринбурга вводится локальный режим ЧС из-за горящего торфяника. / Травматолог рассказал, что делать и куда ехать, если травмировался ночью (АДРЕСА). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Архивы «Нового Дня»

Архивы «Нового Дня» о народных методах лечения

Архивы «Нового Дня» о бунте бывших студентов

Архивы «Нового Дня» о росте цен на продукты

Архивы «Нового Дня» о пьянстве среди политиков

Архивы «Нового Дня» о забытых деревнях

Архивы «Нового Дня» о юморе нулевых

Архивы «Нового Дня» о матрешках и «Экспо-2025»

Архивы «Нового Дня» о партиях, куда берут геев или противников Путина

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Архивы «Нового Дня»,