Архивы «Нового Дня» о силе сельских женщин

15 октября 2015 года «Новый День» провел в деревне. Отмечался День сельских женщин, и мы отправились в село, которое сами его обитатели в шутку называют «женским царством». Председатель – женщина, в детском саду, двух школах, магазинах и медпункте трудятся только женщины. К нашему приезду в сельском магазине образовалось стихийное собрание, дамы поделились, как им живется, как нелегко общаться с кочегарами и что они думают о городских порядках.

Екатеринбург. Другие новости 15.10.21

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