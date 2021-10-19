Архивы «Нового Дня» о землетрясении в Екатеринбурге

19 октября 2015 года жители Екатеринбурга проснулись от вибрации в своих домах, мебель ходила ходуном. Не самая привычная картина для Урала. Землетрясение почувствовали жители Уралмаша, Эльмаша, ВИЗа и других районов уральской столицы, а также жители Асбеста, Первоуральска, Новоуральска и Ревды. А эпицентр находился между Шалей и Староуткинском. Подземные толчки были магнитудой 4,8 балла по шкале Рихтера. Подробнее – в нашей архивной публикации.

Екатеринбург. Другие новости 19.10.21

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