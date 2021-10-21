Архивы «Нового Дня» о шарлатанах под маской медиков

21 октября 2016 года «Новый День» проходил медобследование. А точнее – проверял, как устроен бизнес по отъему денег у доверчивых граждан. Мы побывали в офисе Global med. В холле посетителей встречает группа персонала, не менее пяти человек. Но дальше – исключительно индивидуальный подход. Обследование на самом деле проводится, примерно пять минут. А затем – лекция о срочном и важном лечении, без которого вы уже почти труп. Ну и вишенка на торте – кредиты на весьма существенную сумму. Подробности визита – смотрите на видео.

Как людей уговаривают потратить сотни тысяч на лечение

…Уголовное дело долго волокитили, футболили из полиции в СК и обратно, расследование длилось больше двух лет. В итоге статью «Мошенничество по сговору» переквалифицировали на «Незаконное предпринимательство» и закрыли в связи с истечением сроков давности. Потерпевшие получили ничего вместо возмещения убытков.

Екатеринбург. Другие новости 21.10.21

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