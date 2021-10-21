Кто и почему против локдауна в университетах. Студентам УрФУ прислали приказ о каникулах

Пока Екатеринбург ожидает разъяснений по проведению ноябрьского локдауна, студенты вузов надеются на введение карантина, каникул или хотя бы дистанционных пар и даже выпускают фейковые приказы ради шутки над одногруппниками. Как показал онлайн-опрос «Нового Дня», мнения студентов о дистанте разделились.

Алевтина Кэраре, УрФУ, второй курс: «Я очень жду дистанционку, потому что так намного проще совмещать учебу и работу. Да и по правде, я не знаю другой учебы в вузе, ведь в прошлом году, когда я была первокурсницей, нас тут же перевели на дистант. Так что в привычной среде мне комфортнее».

Екатерина Савина, УрГПУ, третий курс: «Мне не нравится гибридный формат обучения, потому что в этом случае расписание совершенно непонятное. В один день может быть, условно, пять онлайн-пар, а в другой – одна очная пара. И на нее на одну нужно ехать. Онлайн так онлайн, что теперь».

Мария Калишевич, УрФУ, четвертый курс: «Я не хочу, чтобы нас закрывали только по причине того, что отменят все массовые мероприятия для студентов. Я состою в студенческом отряде и очень не хочу, чтобы нас посадили по домам. Так мы никакой студенческой жизни-то не почувствуем. А еще на семинарах все друг друга перебивают».

Сергей Оборин, УГЛТУ, третий курс: «Я не хочу на карантин, я тогда вообще ничего делать не буду. Надо долги закрывать, а я не буду на пары заходить, какие-то задания делать. Лучше уж ходить: соседи по общаге встали и идут, ну и я иду».

Александр Ефимов, УрФУ, первый курс: «А за что мы платим такие деньги? За курсы онлайн? Нет, раз берут почти по 150 тысяч в год, значит, надо обеспечивать образование в полной мере. Я хочу чему-нибудь научиться в университете и сомневаюсь, что это можно сделать онлайн. Я категорически против дистанционного обучения!»

Сейчас студенты УрФУ словно окунулись обратно в августовское волнение, в чатах рассуждают, будет ли введена обязательная вакцинация? Будет ли осуществляться вход в университет только по QR-кодам?

В пресс-службе УрФУ «Новому Дню» пока не дали никакой информации: «Ждем приказа», – ответили нам.

Однако шутники из местной группы с мемами выпустили свой приказ, правда, некоторые приняли его за чистую монету. В шуточном приказе написано, что с 23 октября по 7 ноября в вузе объявляются каникулы, а с 8-го числа – дистанционный режим обучения. Однако в действительности студентам УрФУ пока ничего не обещают, и они продолжают ходить на пары. Но вот некоторые студенты все же поверили в шутку и очень расстроились, узнав правду.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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