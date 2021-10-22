Лица старше 65 лет должны уйти на самоизоляцию

Все жители Свердловской области от 65 лет и старше, не привитые от коронавируса и не переболевшие, с 30 октября должны уйти на самоизоляцию.

Об этом заявил сегодня на брифинге замгубернатора Павел Креков. Кроме пожилых людей, на самоизоляцию должны уйти граждане, страдающие некоторыми хроническими заболеваниями. Список заболеваний будет приведен в указе и.о. губернатора, который опубликуют в ближайшее время.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 22.10.21

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