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Пятница, 22 октября 2021, 10:19 мск

Новости Екатеринбург

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Лица старше 65 лет должны уйти на самоизоляцию

Все жители Свердловской области от 65 лет и старше, не привитые от коронавируса и не переболевшие, с 30 октября должны уйти на самоизоляцию.

Об этом заявил сегодня на брифинге замгубернатора Павел Креков. Кроме пожилых людей, на самоизоляцию должны уйти граждане, страдающие некоторыми хроническими заболеваниями. Список заболеваний будет приведен в указе и.о. губернатора, который опубликуют в ближайшее время.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 22.10.21

Власти рассказали, как будут проводить массовые мероприятия в период ограничений. / Ограничений на въезд и выезд из Свердловской области не будет. / В ТЦ без QR-кода можно будет попасть только на прививку. Читать дальше

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Екатеринбург, Урал, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Самоизоляция,